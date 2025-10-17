КС рассмотрит вопрос возврата приобретенного в интернет-магазине товара

Согласно позиции заявителя, представленной в Конституционный суд, предъявление в качестве условия возврата товара требования о необходимости личного прибытия покупателя в магазин продавца, находящийся на значительном удалении от места жительства покупателя, ущемляет права потребителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит вопрос о возврате потребителем товара, приобретенного дистанционным способом, без личного посещения магазина продавца. Это следует из жалобы, принятой КС РФ к рассмотрению.

В 2024 году Петр Тишкин, проживающий в селе Кандалакшского района Мурманской области, расположенном на расстоянии более 100 км от ближайших населенных пунктов, заказал через интернет-магазин детский комбинезон. Он оплатил его и доставку до пункта выдачи в городе Кандалакша. Получив товар, покупатель пришел к выводу, что тот ему не подходит и решил сделать возврат, однако выяснилось, что согласно условиям данного магазина возврат возможен только при личном визите в любой розничный магазин сети. Доводам заявителя об удаленности места его проживания не внял ни сам магазин, ни Роспотребнадзор.

По решению судов всех инстанций, куда обращался Петр Тишкин, возложение на потребителей обязанности личного прибытия магазины для реализации права на отказ от товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, якобы не ущемляет прав потребителей, установленных Законом РФ "О защите прав потребителей", поскольку в нем не регламентировано конкретное место осуществления возврата товара и способ возврата.

В соответствии с позицией заявителя, представленной в КС РФ, предъявление в качестве условия возврата товара требования о необходимости личного прибытия покупателя в магазин продавца, находящийся на значительном удалении от места жительства покупателя, ущемляет права потребителей, установленные положениями пункта 4 статьи 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей", и ставит покупателя в неравное правовое положение с продавцом, что не соответствует Конституции РФ.

"Отсутствие в Законе норм права, определяющих конкретные место и способ возврата покупателем продавцу товара надлежащего качества, не является обстоятельством, предоставляющим продавцу право произвольного установления указанных места и способа, заведомо неисполнимых либо трудноисполнимых для какой-либо части потребителей", - указано в жалобе.