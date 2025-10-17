Украина увеличила импорт электроэнергии до предела технических возможностей

Идет необходимая работа в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы, сообщили в "Укрэнерго"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украина увеличила мощность импорта электроэнергии до максимума пропускной способности ее энергосистемы - до 2,1 ГВт. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Что касается перспектив поставки электроэнергии в отопительный сезон - максимальная мощность импорта в октябре по сравнению с предыдущими месяцами уже возросла - и на максимуме достигает 2,1 ГВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Компания пояснила, что для увеличения технических возможностей поставок электроэнергии "идет необходимая работа в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR)".

Годом ранее в октябре министр энергетики страны Герман Галущенко (2021-2025) заявлял, что Украина и Евросоюз договорились об увеличении возможного объема импорта электроэнергии в зимний период до 2,1 ГВт.

Ранее кабмин Украины принял постановление, которым официальный отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года на фоне многочасовых отключений электричества в ряде регионов Украины и Киеве. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию очень сложной. По информации украинских властей, в ночь на 10 октября повреждения получили энергетические сети и коммунальные системы в Киеве, в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В нескольких городах Украины власти уже предупредили жителей о сложном предстоящем отопительном сезоне.

16 октября издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из государственных энергетических компаний сообщило, что украинцев этой зимой ожидают дефицит электричества и постоянные отключения света по принципу "4 х 2": четыре часа без света, два - со светом. Отмечалось, что самая сложная ситуация складывается для приграничных и прифронтовых регионов Украины.