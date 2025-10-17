RAEX: методологию рейтинга "ЭКГ-регион" усовершенствуют

В частности, планируют ввести индикаторы реализации национальных проектов

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Агентство RAEX продолжит развивать рейтинг "ЭКГ-регион", в том числе совершенствуя методологию рейтинга. Об этом сообщил генеральный директор международной группы RAEX Дмитрий Гришанков, выступая на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ".

"Ведем активную работу по совершенствованию методики [рейтинга "ЭКГ-регион"]. <…> В частности, будут введены индикаторы реализации национальных проектов, а также результаты опросов населения и экспертов", - сказал он.

Проект рейтинга был впервые представлен в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Рейтинг оценивает регионы по ключевым направлениям - экология, кадры и государство. Такой подход, по словам главы RAEX, позволяет не только ранжировать территории, но и определять зоны ответственности региональных властей в соответствии с национальными целями развития.

Лидерами рейтинга "ЭКГ-регион" являются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская область. Проект реализуется рейтинговым агентством RAEX совместно с командой ЭКГ-рейтинга.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - "Сбер" и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".