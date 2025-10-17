В Марокко заявили, что могут сотрудничать с РФ в сфере торговли и инвестиций

Отношения между странами укрепились после визита короля Мухаммеда VI в Москву в 2016 году, сообщил глава МИД Насер Бурита

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 17 октября. /ТАСС/. Текущий уровень отношений между Марокко и Россией открывает возможности для сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере торговли, инвестиций и энергетики. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, выступая на VIII заседании межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам министра, нынешнее заседание "представляет собой подходящую возможность использовать весь потенциал для расширения сотрудничества в сторону более широких горизонтов".

"Отношения между Марокко и Россией открывают возможности для сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере торговли, инвестиций, технической области, туризма, энергетики и образования", - подчеркнул Бурита, которого цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Бурита отметил, что "отношения между двумя странами значительно укрепились после визита короля Мухаммеда VI в Москву в 2016 году, который принес весьма позитивные результаты".

Министр назвал Рабат и Москву "двумя надежными партнерами, которые доверяют друг другу и поддерживают друг друга во многих вопросах".

16 октября Бурита провел в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.