"Россети" на Госсовете рассказали о реализации закона о системообразующих ТСО

В компании сообщили, что проведена большая договорная работа для реализации новых функций

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров рассказал на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" о текущих результатах работы компаний группы в качестве системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), которые стали центрами ответственности за надежность электроснабжения в регионах. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

"Во всех 69 субъектах РФ, где "Россети" представлены в распределительном комплексе, проведена большая договорная работа для реализации новых функций, включая "подхват" инфраструктуры у территориальных сетевых организаций (ТСО), утративших свой статус. Оформлены права собственности на более чем 5,2 тыс. бесхозяйных объектов", - рассказали в компании.

Там отметили, что также ведется работа по передаче во владение и пользование СТСО электросетевого имущества, принадлежащего субъектам РФ и муниципальным образованиям. Подготовлено уже более 2,1 тыс. договоров, при необходимости ведется судебная работа.

"Россети" добавили, что СТСО приступили к экспертизе проектов инвестиционных программ и тарифных заявок сторонних ТСО. "Эта мера показала эффективность, так как выявлены многочисленные нарушения, связанные с предоставлением недостоверных данных и нецелевым использованием тарифных средств", - отметили в компании. Результат этой работы окажет влияние на обоснованность распределения тарифного ресурса, столь необходимого для реновации и развития инфраструктуры.

"Правительство РФ проводит активную работу по совершенствованию нормативной базы, регулирующей деятельность сетевых организаций. Мы часто сталкиваемся с необходимостью "подхвата" сетей, которые находятся в плохом техническом состоянии. Поэтому поддерживаем работу Минэнерго России по изменению критериев ТСО", - подчеркнул Муров, его слова приводятся в сообщении компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.