Посол РФ указал на заинтересованность Уганды компаниями из России

В том числе речь идет о взаимодействии в разработке месторождений полезных ископаемых, сообщил Владлен Семиволос

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Уганда заинтересована в подключении российских компаний к разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе редкоземельных минералов. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Уганде Владлен Семиволос, комментируя итоги третьего заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося в Кампале 7-8 октября.

По его мнению, "масштабы присутствия российских предпринимателей на угандийском рынке недостаточны и явно не соответствуют существующему потенциалу практического взаимодействия". Уганда, подчеркнул дипломат, открыта для сотрудничества и заинтересована "в подключении отечественных компаний к разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе редкоземельных минералов, в приобретении различных видов сельскохозяйственной и строительной техники, в прямых поставках зерна, в создании совместных предприятий по производству удобрений на основе имеющихся месторождений фосфатов".

"В республике также востребованы наши передовые разработки в области информационно-коммуникационных технологий, - добавил Семиволос. - Кроме того, готовы к наращиванию сотрудничества в сфере туризма, здравоохранения и образования".

Угандийские предприниматели в свою очередь заинтересованы в наращивании объемов продаж в Россию кофе, чая, какао-бобов и фруктов и выстраивании прямых каналов сбыта.

"Сегодня значительная часть таких поставок осуществляется через Европу, - обратил внимание посол. - А это ведет к значительному увеличению стоимости продукции".