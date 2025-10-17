На блоке №3 ЛАЭС-2 началось сооружение защитной оболочки здания реактора

Она оградит реактор, парогенераторы и другое важное оборудование от внешних воздействий

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Возведение особо прочной строительной конструкции здания реактора - наружной защитной оболочки - началось на площадке строительства энергоблока №3 Ленинградской АЭС-2. Как говорится в сообщении концерна "Росатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома), полностью наружная защитная оболочка будет готова в 2028 году.

Являясь элементом пассивной системы безопасности, оболочка оградит реактор, парогенераторы и другое важное оборудование от внешних воздействий. Строители последовательно возведут несколько ярусов армокаркаса и заполнят их специальным бетоном. В итоге они создадут мощную конструкцию высотой более 70 м, диаметром почти 52 м и толщиной 800 мм, способную выдерживать не только ураганы, ударные волны, землетрясения и внешние взрывы, но и падение авиационной техники.

"Возведение наружной защитной оболочки будет выполняться поярусно. Планируем, что первый [ярус] будет готов уже в ноябре. Для устройства конструкции высотой порядка четырех метров потребуется более 200 т стальной арматуры и почти 600 куб. м бетонной смеси. В начале следующего года оболочка "подрастет" еще на четыре метра. Полностью наружная защитная оболочка будет готова в 2028 году", - приводятся в сообщении РЭА слова начальника управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 Евгения Милушкина.

Параллельно с наружной защитной оболочкой здания реактора энергоблока №3 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 строители возводят и его внутреннюю защитную оболочку. Во время эксплуатации энергоблока она предотвратит выход радиоактивных веществ и ионизирующего излучения в окружающую среду. Две защитные оболочки здания реактора обеспечат высочайший уровень безопасности нового энергоблока.

Ленинградская АЭС (город Сосновый Бор, Ленинградская область) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годы были введены два блока ВВЭР-1200. Их проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 с реакторами РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.