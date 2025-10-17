Средняя ставка по вкладам на 1,5 года выросла

Показатель составил 10,74%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средняя ставка по вкладам на 1,5 года в топ-20 банках с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке выросла на 0,14 процентных пункта (п.п.) и составила 10,74%. Вместе с тем средняя ставка по остальным срокам опустилась, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", трехмесячные вклады остаются из всей линейки наиболее доходными, средняя ставка по ним снизилась на 0,31 п.п. с 12 сентября и составила 15,22% годовых.

Средняя ставка по полугодовым вкладам в топ-20 банков с 12 сентября снизилась на 0,16 п.п. и составила 14,4%, по годовым - стала лидером снижения в этом периоде и составила 13,09% (-0,37 п.п.).

При этом средняя ставка по вкладам на 1,5 года в топ-20 банках, напротив, выросла с 12 сентября на 0,14 п.п. и составила 10,74%. По двухлетним вкладам ставка снизилась на 0,07 п.п., составив 10,7%, а по трехлетним - на 0,19 п.п., составив 9,42%.

Как отметили в пресс-службе, максимальная ставка по таким вкладам среди топ-20 банков предлагается при открытии вклада на три месяца (17,7% годовых), минимальная - 6,1%, предлагаемая по трехлетнему вкладу. С момента сентябрьского заседания Банка России по ключевой ставке четыре банка повысили доходность вкладов, девять банков - снизили, три банка ставки не меняли, в остальных движение ставок было разнонаправленным (снижение по одним срокам, повышение по другим).