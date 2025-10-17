SpaceX инвестирует в ЮАР более $100 млн в интернет-коммуникации

Инициатива предусматривает создание системы партнерских отношений с местными интернет-провайдерами

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX, контролируемая Илоном Маском, вложит в развитие интернет-коммуникаций в ЮАР на сумму $116 млн в связи с ожидаемым получением входящей в нее спутниковой системы связи Starlink лицензии на работу в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

В рамках обязательства по инвестированию $116 млн в интернет-коммуникации SpaceX подключит к всемирной сети 5 тыс. школ на всей территории ЮАР. Инициатива предусматривает создание системы партнерских отношений с местными интернет-провайдерами для установки и обслуживания необходимой инфраструктуры, работающей по модели открытого доступа.

Одновременно SpaceX создаст в ЮАР компанию, которая будет заниматься реализацией программы по расширению экономических прав и возможностей чернокожего населения страны, отмечает SABC. Тем самым SpaceX выполнит требование местного закона об участии иностранного бизнеса в поддержке социальных групп населения, пострадавших от колониализма и апартеида.

Законодательство ЮАР требует передачи 30% капитала зарегистрированной дочки иностранной компании местному чернокожему населению или реализации инвестиционной программы на аналогичную сумму в развитие местных общин.

Радиостанция сообщает, что правительство ЮАР завершает процесс рассмотрения вопроса о предоставлении Starlink права на работу на территории страны. Родившийся в ЮАР Маск уже почти два года добивается получения для Starlink этой лицензии. На текущий день правительства 24 стран Африки выдали лицензии на работу на своей территории терминалов Starlink.