В Поволжье порядка 1,2 млн хозяйствующих субъектов участвуют в ЭКГ-рейтинге

До 15% участников рейтинга находятся в группе лидеров, сообщил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Более одного миллиона хозяйствующих субъектов Приволжского федерального округа принимают участие в ЭКГ-рейтинге. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарной сессии ЭКГ-форума "СО.ЗНАНИЕ".

"Мне подготовили цифры, как участвуют регионы и предприятия в ЭКГ-рейтинге, и они на самом деле внушительные. 1 млн 200 тыс. хозяйствующих субъектов Приволжского [федерального] округа включились в эту работу, и это на самом деле очень такой хороший показатель", - сказал он.

Комаров также уточнил, что до 15% участников рейтинга находятся в группе лидеров. "И среди лидеров мне хотелось бы отметить, кроме традиционно Нижегородской области, Удмуртию, Мордовию, Чувашию - те регионы, которые работают наиболее активно в этом направлении", - добавил он.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Это инструмент оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом - 7 млн предприятий. В него включены 95% хозяйствующих субъектов страны: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".