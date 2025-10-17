Премьер Украины предложила Словакии создать энергетический хаб в обход РФ

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Братислава не разделяет точку зрения Киева в вопросе отказа от транзита российского газа по территории Украины, но стороны открыто обсуждают представляющие интерес темы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа в обход России.

С таким предложением глава украинского кабмина выступила во время открытия межправительственных украинско-словацких консультаций в Кошице в Словакии. "Учитывая стратегию ЕС по диверсификации источников энергии из России, я считаю, что мы обязаны создать новые надежные маршруты поставок. И мы готовы не только предложить альтернативные источники, но и технически синхронизировать наши системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков и создать новый региональный энергетический хаб", - цитирует ее издание "Апостроф".

При этом во время консультаций словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Братислава не разделяет точку зрения Киева в вопросе отказа от транзита российского газа по территории Украины, но стороны открыто обсуждают представляющие интерес темы. "Россия на сегодня является вторым самым значительным поставщиком газа в Европе", - приводит цитату Фицо украинский 24-й канал.

1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Словацкое правительство неоднократно критиковало решение Владимира Зеленского прекратить транзит необходимого республике российского газа. Еврокомиссия предложила ввести с 2027 года полный запрет на его импорт в Евросоюз, что отвергает Братислава.