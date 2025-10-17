Минтруд: борьба за кадры станет ключевым фактором эффективности производства

В России потенциальная рабочая сила за последние пять лет сократилась более чем вдвое, отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Потенциальная рабочая сила в России за последние пять лет сократилась более чем вдвое, рост уровня занятости отмечается в каждой возрастной группе. В связи с этим борьба компаний за кадры и трудовые ресурсы станет ключевым фактором, определяющим эффективность производства, сообщила на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"За последние пять лет у нас потенциальная рабочая сила сократилась более чем в два раза. <…> Наблюдается рост уровня занятости в каждой возрастной группе - все это отражается в том, что у нас очень растет напряженность на рынке труда. Поэтому в ближайшее время борьба за кадры, за трудовые ресурсы будет определяющим фактором эффективности производства. А вот вопрос о том, будет ли она такой же острой через 20 лет, зависит от того, родятся ли дети сегодня. Потому что те, кто родятся сегодня, - это трудовые ресурсы через 20-25 лет", - сказала она.

Баталина также подчеркнула, что сегодня внутри компаний также необходимо разрабатывать и реализовывать программы, направленные на поддержку рождаемости. "Мы проанализировали с точки зрения того, что внутри этой программы поможет работнику принять решение о рождении ребенка, что в этой программе поможет беременной женщине и поможет женщине, родившей ребенка. Не секрет, что многие работодатели предпочитают брать женщину уже с ребенком, а еще желательно, чтобы не младше трех лет", - добавила замминистра.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".