Стоимость биткойна снижается почти на 5%

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,58 трлн

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость первой по капитализации криптовалюты - биткойна - демонстрирует снижение почти на 5%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 16:57 мск биткойн снижался на 4,39% и находился на уровне $106,021 тыс. К 17:09 мск биткойн ускорил снижение и находился на отметке в $105,188 тыс. (-4,83%).

По данным Coinmarketcap на 17 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,58 трлн. Из них $2,109 трлн (58,9%) приходится на биткойн, $456,055 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 293 тыс. трейдеров на сумму $1,22 млрд. Порядка $911,62 млн пришлось на длинные позиции, $307,6 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $463,8 млн, из которых порядка $336,33 млн пришлось на длинные позиции, $127,47 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Hyperliquid - ETH-USD стоимостью $20,42 млн.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".