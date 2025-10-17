В МВФ заявили, что переговоры об открытии программы для Украины только начались

Обсуждения потребуют определенного времени, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Переговоры о возможности открытия Международным валютным фондом (МВФ) новой программы помощи Украине только начинаются, они потребуют определенного времени. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер на брифинге для журналистов, посвященном экономическому развитию региона.

"Однако это будет процесс, который займет определенное время. И речь идет лишь о начале данного процесса", - сказал представитель фонда, комментируя перспективы запуска новой программы помощи Киеву.