Более 200 человек подали заявки на маркетплейс брендов Ставрополья за месяц

После открытия раздела "Все свое" посещаемость сайта увеличилась до 35 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. За первый месяц активной работы раздела "Все свое" маркетплейса брендов Ставрополья зарегистрировалось уже более 200 производителей. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила топ-менеджер Корпорации развития Ставропольского края по развитию креативной экономики Елена Буянова.

"Вы можете перейти туда [сайт маркетплейса], просто написав название, и зарегистрироваться по очень простой Яндекс.Форме, предоставить фотографии, потому что ваш продукт должен быть представлен качественно. <…> Хотелось бы отметить, что за месяц активной трансляции маркетплейса бренда уже зарегистрировалось больше 200 человек", - рассказала Буянова.

Спикер также отметила, что с открытием такого раздела по поручению властей его посещаемость многократно выросла. "Раздел "Все свое" мы открыли по поручению губернатора Ставропольского края и министра экономического развития. <…> Посещаемость сайта увеличилась до 35 тысяч. Это достаточно большие показатели, поэтому заявки мы принимаем постоянно - в любое время", - добавила топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что маркетплейс создается в качестве новой региональной меры поддержки креативного предпринимательства. Проект реализуется Министерством экономического развития региона совместно с Корпорацией развития Ставропольского края.