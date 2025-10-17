Индекс РТС замедлил рост после публикации ЦБ официальных курсов валют

По состоянию на 17:26 мск, показатель находился на отметке 1 055,75 пункта

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил рост после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 18-20 октября до 80,98 рубля, евро - до 94,58 рубля, юаня - до 11,34 рубля.

По данным на 17:20 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи поднимались на 4,25% - до 1 082,93 и 2 718,61 пункта соответственно.

После публикации курсов валют, по состоянию на 17:26 мск, индекс РТС замедлил рост и находился на отметке 1 055,75 пункта (+1,36%), индекс Мосбиржи составлял 2 714,04 пункта (+4,07%).