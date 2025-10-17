Стоимость криптовалюты Ethereum снижается почти на 8%

По состоянию на 17:42 мск, курс Ethereum снизился до $3 739

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует снижение почти на 8%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 17:13 мск, курс Ethereum снижался на 5,14%, опускаясь до $3 784. К 17:30 мск криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $3 755 (-6,24%). По состоянию на 17:42 мск, криптовалюта ускорила снижение до $3 739 (-7,73%).

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 17 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,56 трлн. Из них $2,094 трлн (59%) приходится на биткойн, $454,156 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 288 тыс. трейдеров на сумму $1,19 млрд. Порядка $886,92 млн пришлось на длинные позиции, $298,94 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $278,4 млн, из которых порядка $119,52 млн пришлось на длинные позиции, $78,88 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Hyperliquid - ETH-USD стоимостью $20,42 млн.