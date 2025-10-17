СПГ-терминал TotalEnergies в Гавре больше года не принимал поставки

Его закроют через суд

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Административный суд Гавра обязал TotalEnergies избавиться от плавучего терминала по переработке сжиженного природного газа (СПГ) у берегов этой коммуны на севере Франции, поскольку тот больше года не принимал поставки и фактически был закрыт. Решение опубликовано на сайте суда.

Таким образом суд удовлетворил жалобу ассоциации Ecologie pour Le Havre ("Экология для Гавра"), которая до этого четыре раза безуспешно пыталась добиться закрытия данного объекта. Члены ассоциации выступали против особых правовых условий, созданных для обеспечения работы терминала, которая сопряжены с повышенным выбросом парниковых газов. На этот раз суд постановил, что положения закона, разрешавшего подобную эксплуатацию, действовали "только в случае необходимости увеличения национальных мощностей по переработке СПГ для обеспечения безопасности поставок".

"Учитывая ряд признаков, вышеупомянутое условие уже не выполнялось на дату вынесения оспариваемого решения [по предыдущей жалобе от июня этого года], что ни [профильный] министр, ни TotalEnergies LNG Services France не оспаривали в ходе расследования", - отмечается в решении суда.

"Мы поняли, что эта необходимость [в дополнительных мощностях] снабжения не соответствовала действительности: поставки газа не осуществлялись более года", - заявил телеканалу BFMTV председатель ассоциации Ecologie pour Le Havre Пьер Дьельфе.

Судно Cape Ann было построено в 2010 году и предназначено для хранения до 145 тыс. куб м СПГ, а также его регазификации и закачки в наземную транспортную сеть. Его оборудование позволяло регазифицировать до 5 млрд куб. м газа в год, что эквивалентно 10% от общего потребления газа во Франции. С 2023 года оно было пришвартовано в порту Гавра в рамках усилий по наращиванию мощностей импорта СПГ на фоне декларируемой властями политики отказа от трубопроводного газа из России. Теперь, в соответствии с решением Административного суда Гавра, министр экологического перехода Франции должен будет подготовить постановление об отмене правительственного декрета от 2023 года, разрешавшего его эксплуатацию. В компании TotalEnergies пока не прокомментировали решение суда, о том, куда будет направлено судно, также пока не сообщается.