"Азимут" запросил в Росавиации допуск на полеты из Ростова-на-Дону

С февраля 2022 года в аэропорту "Платов" действуют ограничения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" запросила в Росавиации разрешение на полеты из аэропорта "Платов" под Ростовом-на-Дону, в котором с 2022 года действуют ограничения на полеты из соображений безопасности, следует из материалов к предстоящему заседанию Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров.

Ранее в СМИ появилась информация о возобновлении полетов из аэропорта "Платов" в конце октября 2025 года, позже в Росавиации опровергли эту информацию, сообщив, что авиагавань закрыта по соображениям безопасности.

Согласно материалам к заседанию, "Азимут" запросил разрешение на полеты из Ростова-на-Дону в Актобе и Атырау (Казахстан), а также в Джидду и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Андижан (Узбекистан). Авиакомпания также просит разрешение на полеты по маршрутам Минеральные Воды - Дубай - Ростов-на-Дону, Сочи - Дубай - Ростов-на-Дону, Сочи - Самарканд - Ростов-на-Дону

Международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) - первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Открыт 7 декабря 2017 года. Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. С февраля 2022 года здесь действуют ограничения на полеты.