На сайте ЭКГ-рейтинга появится "демографическое меню"

Там можно будет выбрать фильтр предоставления жилищных программ и перечня других социально важных мер поддержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Специальное "демографическое меню" появится на сайте ЭКГ-рейтинга для упрощения поиска подходящего места работы соискателю. Об этом на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Мы открываем сразу сайт ЭКГ-рейтинга. Я показываю карты ответственного бизнеса, <...> но этого мало. Мы сейчас делаем большой шаг вперед, <...> на сайте ЭКГ-рейтинга появится "демографическое меню". И все, кто ищет работу, могут сразу фильтровать [компании] по мерам поддержки", - сказала она.

Так, в меню, например, можно будет выбрать фильтр предоставления жилищных программ и перечня других социально важных мер поддержки.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".