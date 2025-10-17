Молдавия готова к присоединению к таможенному пространству ЕС

Кишиневу удалось за год подготовиться к интеграции в Общую транзитную конвенцию, рассказал глава Таможенной службы республики Александр Якуб

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Таможенной службы Молдавии Александр Якуб заявил о готовности республики к присоединению к таможенному пространству ЕС.

"Молдавии удалось за один год подготовиться к интеграции в Общую транзитную конвенцию с государствами (Common Transit Convention) Европейского союза. Это означает, что еще до вступления в ЕС Молдавия станет частью общеевропейского таможенного пространства в сфере транзита", - сказал Якуб на пресс-конференции. По его словам, это упростит торговлю, так как экономические агенты будут оформлять единую электронную транзитную декларацию, а грузы смогут передвигаться по территории нескольких стран без повторной регистрации.

Чиновник уточнил, что на сегодняшний день Таможенный кодекс и таможенное законодательство Молдавии примерно на 80-90% приведены в соответствие с законодательством ЕС. Товарооборот между Молдавией и ЕС в прошлом году достиг 54% общего объема торговли, при этом товарооборот с Россией упал до 2,5%.