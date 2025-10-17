Полпред президента Щеголев указал на важность ответственности в бизнесе

Это качество должно стать свидетельством успеха для компаний и предприятий, считает политик =

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Участие в ЭКГ-рейтинге и соответствие принципам ответственного бизнеса должно стать для компаний и предприятий свидетельством успеха. Такое мнение журналистам на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" выразил полпред президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

"Инициатива [по разработке ЭКГ-рейтинга] была предпринята <…> во исполнение решений и задач, которые поставил наш президент, который сказал, что меры государственной поддержки должны распределяться в зависимости от участия бизнеса в достижении национальных целей развития, развитии регионов присутствия и заботы о своих сотрудниках. Это была очень большая и серьезная задача, и мы задумались над тем инструментом, который помог бы оценить вклад отдельных компаний. И опираясь на те данные, которые на тот момент были у нашего государства, и была сформирована такая система оценки. <…> Мы очень хотим, чтобы слово "ответственность" стало синонимом слова "успешность". Такое наше целеполагание", - сказал он.

Щеголев подчеркнул, что в основании такой системы оценки лежат не только объективные показатели, но и принцип справедливости.

"Поскольку тот, кто больше отдает стране и региону, вправе рассчитывать на большую поддержку со стороны государства. Таких компаний сейчас становится все больше", - добавил полпред.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Это инструмент оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом - 7 млн предприятий. В него включены 95% хозяйствующих субъектов страны: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.

О форуме

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".