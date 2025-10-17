Власти Заполярья исключили влияние проверки ФАС на экономику предприятий региона

Проверка Федеральной антимонопольной службы проведена по итогам 2020-2024 годов

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Результаты плановой проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в Мурманской области и предписания исключить из тарифов на 2026 год 1,6 млрд рублей не окажут влияния ни на тарифы, ни на экономику предприятий. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

"Указанная проверка ФАС России проведена по итогам 2020-2024 годов. Результаты проверки не окажут влияния ни на тарифы, ни на экономику предприятий. По сообщению ФАС, регулятору предписали исключить из тарифов 1,6 млрд рублей. При этом часть вопросов была снята при проведении дополнительных совещаний комитета с ФАС", - сообщила руководитель тарифного комитета.

Так, по результатам проверки необходимо было не только исключить, но и включить фактические затраты. "В итоге часть средств, предписанных к исключению, уже перераспределены в 2025 году, а часть будет перераспределена в 2026 в рамках законодательства", - сообщила Стукова.

Ранее пресс-служба ФАС России сообщила, что ФАС предписала регулятору Мурманской области исключить 1,6 млрд рублей при установлении тарифов в сферах теплоснабжения и обращения с ТКО на 2026 год. По данным антимонопольной службы, регулятор включал в состав необходимой валовой выручки регулируемых организаций расходы на оплату процентов по кредитам в отсутствие обосновывающих документов и при наличии у компаний чистой прибыли по итогам года. В состав расходов на оплату труда включались вакансии, а не фактическая численность персонала, были выявлены и другие нарушения.