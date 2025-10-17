Минфин зарегистрировал новые выпуски ОФЗ на 4,25 трлн рублей

Бумаги будут доступны на аукционах с 22 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин РФ зарегистрировал новые выпуски облигаций федерального займа с постоянным и переменным купонными доходами (ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК) на 4,25 трлн рублей. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минфина.

Бумаги будут доступны на аукционах с 22 октября 2025 года.

"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении министерства.

На аукционах Минфина России будет доступно ОФЗ-ПД нового выпуска 26252 с погашением в октябре 2033 года в объеме до 500 млрд рублей по номинальной стоимости, 26253 с погашением в октябре 2038 в объеме до 750 млрд рублей по номинальной стоимости и 26254 с погашением в октябре 2040 года в объеме до 1 000 млрд рублей по номинальной стоимости. Помимо этого, на аукционе также будет представлено два выпуска ОФЗ-ПК - 29028 с погашением в октябре 2039 года в объеме до 1 000 млрд рублей по номинальной стоимости и 29029 с погашением в октябре 2041 года в объеме до 1 000 млрд рублей по номинальной стоимости.