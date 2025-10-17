"Страна": более 50% жителей Украины получают пенсию менее $120

Самый высокий средний размер пенсии у жителей Киева - 8 848 гривен (примерно $212), передает издание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более половины украинских пенсионеров получают в стране пенсию менее $120. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Согласно инфографике, из более чем 10 млн украинских пенсионеров 55,9% имеют пенсию ниже 5 тыс. гривен, 29,1% - от 5 до 10 тыс. (от $120 до $239) и лишь 15% - выше 10 тыс. гривен (больше $239).

Отмечается, что средний размер пенсии по стране составляет 6 436 гривен (около $154). В то же время подчеркивается, что самый высокий средний размер пенсии у жителей Киева - 8 848 гривен (примерно $212), а самый минимальный в Тернопольской области на западе Украины - 4 996 гривен (около $119).

10 октября глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что на Украине 7 млн пенсионеров живут за чертой бедности.