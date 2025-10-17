Финансирование отдыха детей из Арктики предложили увеличить

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО)" и "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ", по итогам рассмотрения госпрограмм глава комитета Андрей Макаров предложил ко второму чтению проекта бюджета на 2026-2028 годы рассмотреть вопрос о возможности увеличения финансирования мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровлению детей, проживающих в Арктической зоне.

"Развитие Дальнего Востока и Арктики - важнейшие направления для развития экономики России. И, в первую очередь, должны быть созданы комфортные условия жизни для жителей региона. Об этом говорил президент на X Восточном [экономическом] форуме", - сказал Макаров.

Госпрограммами предусмотрены средства на единовременные выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального маткапитала при рождении второго ребенка в субъектах РФ, входящих в состав ДФО, на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ, на развития центров экономического роста субъектов Арктической зоны, на модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве в ДФО, на дорожную деятельность опорных населенных пунктов от 20 тысяч человек и доступное арендное жилье в ДФО, напомнил он.

Профильные комитеты Госдумы и комитеты - соисполнители, а также Счетная палата представили подробный анализ каждой из рассмотренных сегодня госпрограмм и рекомендовали поддержать принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, указал глава комитета.

"Ко второму чтению проекта бюджета - рассмотреть вопрос о возможности увеличения финансирования мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровлению детей, проживающих в Арктической зоне", - предложил Макаров.