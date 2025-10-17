Стоимость серебра снижалась почти на 7%

По данным на 20:14 мск, стоимость драгметалла составляла $50,03 за унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрировала снижение почти на 7%. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 20:04 мск, цена на драгметалл снижалась на 6,76%, составляла $49,69 за тройскую унцию. К 20:14 мск стоимость серебра замедлила снижение до $50,03 за унцию (-6,12%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на Comex находился на уровне $4 214,9 (-2,08%).