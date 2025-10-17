Стоимость палладия на NYMEX снижалась почти на 10%

С начала года стоимость драгметалла выросла на 82,24%, с начала октября - на 29,39%.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрировала снижение почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:03 мск, цена на драгметалл составляла $1 511,5 за тройскую унцию (-9,65%). К 20:20 мск стоимость палладия замедлила снижение и находилась на уровне $1 515 за тройскую унцию (-9,44%). С начала года стоимость драгметалла выросла на 82,24%, с начала октября - на 29,39%.

Днем ранее стоимость фьючерса на палладий превысила $1 650 за тройскую унцию впервые с 9 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.