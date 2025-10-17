В Коми после задержки вылета рейса из Ухты в Москву организовали проверку

Пассажирам предоставили напитки, горячее питание и гостиницу

СЫКТЫВКАР, 17 октября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета рейса Ухта - Москва. Он перенесен на 18 октября по техническим причинам, сообщили в Telegram-канале ведомства.

"По предварительным данным, рейс Ухта - Москва авиакомпании "Ютэйр" перенесен на 18 октября по техническим причинам. Обстоятельства уточняются <...>. Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, пассажирам предоставлены напитки, горячее питание и гостиница.