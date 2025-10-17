Балицкий: Запорожская область планирует заработать 40 млрд рублей в 2026 году

Губернатор отметил, что получение дотаций для такого мощного региона это унизительно

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Запорожская область в 2026 году планирует заработать 40 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

"В 2023-м году мы сделали 15 миллиардов, а план у нас был семь. В 2024-м мы сделали 23 миллиарда, хотя план был 15. В этом году нам поставили план 23 миллиарда, мы уже выполняем 30. То есть мы заработали больше половины своей дотации. Вся дотация, которая у нас идет с Российской Федерации, это 20 миллиардов. 20 миллиардов - это дотация прямая. Мы уже делаем 30 в этом году. В следующем году мы планируем выйти на 40 миллиардов, но как сделать 35-37 мы видим. То сеть, 30 миллиардов рублей в этом году мы делаем самостоятельно из 55, которые мы тратим. То есть осталось нам пройти 20 миллиардов", - рассказал ТАСС губернатор.

Он отметил, что получение дотаций для такой мощной области, как Запорожская - это унизительно.