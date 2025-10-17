Индекс Мосбиржи рос более чем на 5,3% на фоне встречи Трампа и Зеленского

К 21:01 мск индекс находился на отметке 2 734,77 пункта

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) ускорял рост на вечерней торговой сессии и поднимался более чем на 5,3% на фоне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:46 мск, индекс Мосбиржи рос на 5,31%, до 2 746,3 пункта. К 21:01 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 734,77 пункта (+4,87%).

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским выразил уверенность в том, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет нормально. Он также назвал эскалацией удары вглубь России, но добавил, что обсудит эту тему с Зеленским.