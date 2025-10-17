Politico: 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

Речь идет о 1,4 тыс. сотрудников, передает газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает отправить в неоплачиваемый отпуск "подавляющее большинство гражданских служащих" Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

По ее данным, это связано с тем, что в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства США управление 18 октября исчерпает имевшиеся у него средства на выплату зарплат. По сведениям издания, сокращению могут подвергнуться 1,4 тыс. сотрудников, то есть "порядка 80%".

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).