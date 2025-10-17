В нескольких аэропортах ввели ограничения
Редакция сайта ТАСС
17 октября, 23:39
КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары и Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Самара (Курумоч), Сочи, Ульяновск (Баратаевка): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также ограничения введены на работу аэропорта Ярославля.