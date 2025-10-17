Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В нескольких аэропортах ввели ограничения

В частности, они касаются аэропортов Калуги, Нижнего Новгорода и Пензы
Редакция сайта ТАСС
17 октября, 23:39

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары и Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Самара (Курумоч), Сочи, Ульяновск (Баратаевка): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также ограничения введены на работу аэропорта Ярославля. 

РоссияКраснодарский крайНижегородская областьУльяновская областьКалужская областьПензенская областьСамарская областьЯрославская область