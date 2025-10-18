Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения

Аэропорты не принимали и не отправляли рейсы
Редакция сайта ТАСС
01:32
обновлено 01:38

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом сообщила Росавиация.

"Аэропорт Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два летевших в Самару самолета и один, который направлялся в Ульяновск.  

РоссияУльяновская область