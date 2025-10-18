В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения

Аэропорт не принимали и не отправляли рейсы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация.

"Аэропорты Н. Новгород (Стригино), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Два самолета, которые направлялись в Нижний Новгород, ушли на запасные аэродромы во время действия ограничений.