ВТБ: оптимизм российских инвесторов резко вырос к концу недели

Положительные изменения произошли на фоне телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские инвесторы к концу торговой недели проявили оптимизм и стали чаще покупать активы, чем продавать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

"Российские инвесторы кардинально сменили настроения к концу торговой недели. Если в течение недели на рынке доминировали "медвежьи" настроения, то к пятнице количество покупателей стало превышать число продавцов", - отметили в "ВТБ мои инвестиции".

В отраслевом разрезе инвесторы на этой неделе активно наращивали покупки в бумагах представителей финансового сектора (+45,3%). В аутсайдерах были бумаги компаний из отраслей энергетики (-50,9%) и технологий (-21,3%).

16 октября президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве возможного места проведения саммита предложил американский лидер, а президент России поддержал эту идею.

Российский рынок акций на фоне сообщений об итогах телефонного разговора президентов РФ и США стал ускорять рост на вечерней торговой сессии 16 октября. По данным на 20:29 мск, индекс Мосбиржи рос на 6,22%, до 2 703,5 пунктов, превысив 2 700 пунктов впервые с 29 сентября 2025 года.

К 18:50 мск 17 октября индекс Мосбиржи вырос на 4,35%, до 2 721,14 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,9% - до 1 058,51 пункта.

"Индекс ВТБ" показывает обезличенную статистику по операциям пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции" на фондовом и долговом рынках. "Индекс ВТБ" дает представление о составе усредненного портфеля, наиболее популярных активах, степени волатильности рынка.