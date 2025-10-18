Более 65% опрошенных россиян предпочитают выращивать в квартирах живые растения

В среднем жители России готовы потратить на декор жилья около 50 тыс. рублей, говорится в исследовании строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Более 65% жителей России предпочитают выращивать в своих квартирах живые растения, следует из данных исследования строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", с которым ознакомился ТАСС. В среднем россияне готовы тратить на декор жилья порядка 50 тыс. рублей, при этом 17% инвестируют в это свыше 200 тыс. рублей.

"Как показал опрос строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", большинство россиян (65,1%) предпочитают живые растения и готовы уделять время их выращиванию. Лишь 8,5% выбирают искусственные растения из-за их удобства и отсутствия забот, а 26,4% респондентов признались, что не любят растения в принципе", - говорится в материалах исследования.

Также отмечается, что именно для спальни большинство опрошенных (38,7%) выбирают цветущие растения, такие как фиалки и пеларгонии. Кактусы оказались на втором месте (25,5%), небольшие фикусы выбрали 23,6% опрошенных, а большие пальмы (монстеры и т. д.) -12,3%.

По словам флориста, участника Национальной гильдии флористов и ассоциации озеленения Яны Прокудиной, опрос показал, что люди выбирают растения для своих квартир, руководствуясь "не только эстетикой, но и практичностью". "Популярность цветущих растений, таких как фиалки и жасмин, объясняется стремлением к созданию уюта. Выбор кактусов и суккулентов отражает занятость людей и их потребность в неприхотливых растениях, к тому же это стильное решение для современного интерьера", - пояснила она.

Сколько тратят и где покупают

По результатам опроса, большинство респондентов (42,5%) готовы потратить на декор квартиры не более 50 тыс. рублей. 22,6% опрошенных готовы выделить на эти цели от 50 до 100 тыс. рублей, а 17,9% - от 100 до 200 тыс. рублей. 17% жителей страны готовы инвестировать в декор более 200 тыс. рублей.

Чаще всего россияне покупают растения в садовых центрах (44,3%) с широким выбором ассортимента и возможностью получить профессиональную консультацию. Магазины около дома предпочитают 21,7% опрошенных, а гипермаркеты - 15,1%. В исследовании также отметили, что 18,9% респондентов указали, что цветы для дома покупает муж, или их дарят дети.