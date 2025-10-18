В Подмосковье увеличилось число самозанятых

Рост составил более 20%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В Московской области свыше 184 тыс. человек получили статус самозанятого в 2025 году. Рост по отношению к началу 2025 года составил более 20%. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В Подмосковье не падает интерес к работе в статусе самозанятых. Об этом говорят цифры. Недавно мы переступили отметку в 1 млн зарегистрированных на территории Московской области самозанятых - сегодня это уже порядка 1 млн 29 тыс. предпринимателей в таком статусе. Таким образом, в III квартале в Подмосковье было зарегистрировано 70,7 тыс. самозанятых", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что в процентном соотношении рост в III квартале составил 7,3%. При этом с начала года количество самозанятых в регионе выросло на 184,4 тыс. человек или на 21,8%.

По словам Зиновьевой, самозанятые Подмосковья реализуют проекты в таких сферах, как строительство, автомобильные перевозки, образование и индустрия красоты, ИТ, маркетинг, пищевое производство и других направлениях.

Как добавили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона, для предпринимателей, работающих в Московской области, доступны различные меры поддержки. Информация о них представлена на инвестиционном портале Подмосковья.