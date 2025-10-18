В России до конца 2025 года могут ввести до 400 МВт возобновляемой генерации

Увеличения показателя можно достичь за счет ввода в эксплуатацию двух ВИЭ-проектов, отметил глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. До конца года в России может быть введено до 400 МВт генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

"У нас пока планы по установленной мощности ВИЭ по итогам 2025 года сохраняются на уровне 7 ГВт. Мы ориентируемся на то, что до конца года будут введены еще около 350-400 МВт", - сказал он.

Жихарев уточнил, что увеличения показателя можно достичь за счет ввода в эксплуатацию двух ВИЭ-проектов. "Это новые ветровые электростанции в Дагестане, которые реализует "Росатом возобновляемая энергия" и проекты "Форвард энерго" в Поволжье", - пояснил глава АРВЭ.

Установленная мощность ВИЭ в России

Совокупная установленная мощность возобновляемых источников энергии в России за январь - июнь 2025 года составила 6,64 ГВт, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщали ранее в ассоциации.

В августе Жихарев сообщил ТАСС, что установленная мощность ВИЭ в России к 2030 году может составить 14,8 ГВт. К 2035 году показатель превысит 17 ГВт.

По его словам, совокупная установленная мощность ВИЭ в России по итогам 2025 года может превысить 7,5 ГВт, что на 15% больше, чем годом ранее.

Об АРВЭ

Ассоциация развития возобновляемой энергетики - некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭ и низкоуглеродного водорода.