В аэропорту Сочи задержали вылет пяти рейсов

Авиакомпании стабилизируют расписание в течение дня

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Пять рейсов задерживаются на вылет в международном аэропорту Сочи, где в ночь на субботу действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Авиакомпании стабилизируют расписание в течение дня, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. На 09:00 мск текущего дня <…> задержаны вылеты (более 2 часов) пять рейсов. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что все самолеты, ушедшие ранее на запасные аэродромы на фоне ограничений, вернулись в Сочи и отправились в города назначения.

"Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи действовал в период с 01:00 до 03:00 мск субботы. Экипажи пяти рейсов, следовавших в Сочи, ушли на запасные аэродромы. В городе и на федеральной территории Сириус в тот момент была объявлена угроза атаки БПЛА.