В Москве построят почти 200 новых объектов образования

Часть объектов возведут за счет инвесторов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти 200 новых объектов образования построят в столице в 2026-2028 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2026-2028 годах построим 195 объектов образования, в том числе за счет инвесторов. Начнется строительство семи флагманских колледжей, три из них завершат до конца 2028 года", - говорится в сообщении.

Мэр также отметил, что учебные заведения усилят взаимодействие с работодателями, а образовательные программы получат больший акцент на практическую подготовку. До конца 2027 года планируется обновить более 2 тыс. мастерских и провести капитальный ремонт в трех зданиях колледжей.

Собянин также сообщил, что в Москве продолжится развитие Московской электронной школы, грантовая поддержка образовательных организаций и реализация проекта спортивно-патриотических лагерей. Объем финансирования столичного образования в 2026 году составит 814,6 млрд рублей.