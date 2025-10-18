Кабмин выделит еще более 1 млрд рублей на закупку мазута для Камчатки

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство дополнительно выделит более 1 млрд рублей на закупки топочного мазута для Камчатского края. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Камчатский край дополнительно получит более 1 млрд рублей на закупки топочного мазута для ресурсоснабжающих организаций региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве пояснили, что финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо и бесперебойно снабжать электричеством дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия.

На заседании кабмина 16 октября Мишустин отметил, что такое решение поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон. В августе 2025 года на аналогичные цели правительство также выделило более 1 млрд рублей.