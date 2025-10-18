Эксперт Грязнов: проект тоннеля на Аляску не станет конкурентом Севморпути

Директор консалтинговой компании "S+консалтинг" отметил, что он может стать драйвером развития как территорий, так и отношений со странами Американского континента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Технологии для строительства тоннеля между Россией и США есть, однако необходимым условием для проекта является создание инфраструктуры на территории обеих стран, заявил ТАСС директор консалтинговой компании "S+консалтинг" Илья Грязнов. По его словам, проект не станет конкурентом Северного морского пути.

Ранее спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.

Грязнов назвал эту идею не новой, отметив, что прорабатывались многочисленные варианты технических решений. "Глубина в Беринговом проливе сопоставима с условиями Ла-Манша. Современные инженерные технологии позволяют реализовать проект", - сказал он. По словам эксперта, ранее изучалась возможность строительства трех параллельных тоннелей общей протяженностью 100 км: с ж/д путями, автомобильного и технического со сроками строительства в 12-15 лет и стоимостью $35 млрд.

"Но необходимым условием строительства и дальнейшей эксплуатации тоннеля является разворачивание социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры с обеих сторон. В России понадобится только 4 тыс. км путей из Якутска. Без всей этой инфраструктуры тоннель не будет жизнеспособным", - отметил он.

При этом, по словам Грязнова, проект не является конкурентом Севморпути, поскольку может стать драйвером развития как территорий, так и отношений со странами Американского континента. "Едва ли стоит обсуждать краткосрочный экономический эффект, если речь идет о перспективе отношений России и США, а в будущем - Канады и Мексики на той стороне, если речь идет о маршруте, который объединит континенты и будет работать не одну сотню лет, если строительство позволит обеспечить связность на территории Восточной Сибири, начать новый этап в освоении богатых природными ресурсами регионов, которые сейчас недоступны в связи с отсутствием инфраструктуры. И в этом смысле этот проект не является конкурентом СМП, это драйвер территориального развития", - отметил он.