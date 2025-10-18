"Хайнань жибао": развитие Хайнаньского порта свободной торговли привлекает внимание

ХАЙКОУ /Китай/, 18 октября. /ТАСС/. Хайнаньский порт свободной торговли своими преференциями и политикой по оптимизации деловой среды привлекает внимание всего мирового сообщества. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

В частности, издание ссылается на все более широкое освещение в международных СМИ новостей, связанных с интенсивными развитием Хайнаня и его переходом к офшорной модели таможенного контроля. Как отмечается, остров становится "новым рубежом" в проведении политики открытости китайского правительства.

Авторы газеты обращают внимание, что за последние годы власти провинции Хайнань смогли сформировать политическую и институциональную структуру, необходимую для активного привлечения иностранного капитала и реализации масштабных проектов с участием других стран. Параллельно происходит снижение торговых барьеров, повышается добавленная стоимость товаров, производимых в этом самом южном китайском регионе.

Как прокомментировал замглавы канцелярии по углублению реформ при парткоме Хайнаня Ван Фэнли, все подготовительные работы к переходу провинции к новой системе таможенного контроля в основном завершены. По его словам, местные морские порты уже фактически готовы к работе в офшорном режиме.

Власти Хайнаня напомнили, что новый формат работы таможни позволит обнулить пошлины на тысячи позиций товарной номенклатуры, в том числе на практически все производственное оборудование и сырье. Благодаря этому, как отмечается, импортеры смогут существенно снизить издержки. Кроме того, благодаря налоговым послаблениям появляются широкие возможности для сферы современных услуг и сектора высоких технологий, альтернативной энергетики и туризма.

Хайнань с 18 декабря перейдет к новой таможенной системе порта свободной торговли. Это означает, что в ближайшем будущем перечень продукции, не облагаемой пошлинами при ввозе в провинцию, увеличится с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций (до 74% от всей товарной номенклатуры). Преференции станут распространяться "практически на все предприятия, учреждения и частные некоммерческие организации острова, имеющие реальную потребность в импорте". Все пассажирские потоки подлежат регулированию в соответствии с прежними правилами: лица, отправляющиеся на остров в командировку или с целью туризма не будут нуждаться в дополнительных документах.