На ЗАЭС начались работы по восстановлению внешнего питания

Электроснабжение на станции отсутствовало четыре недели

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Ремонт поврежденных линий электропередачи (ЛЭП), обеспечивающих Запорожскую АЭС, начался. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"После четырех недель отсутствия электроснабжения начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи, обеспечивающих ЗАЭС электропитанием", - приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.

Он уточнил, что ремонт стал возможным после "установления локальных зон прекращения огня".

"Обе стороны (российская и украинская - прим. ТАСС) конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, что позволило приступить к реализации комплексного ремонтного плана", - отметили в международной организации. Там также подчеркнули, что восстановление внешнего питания "критически важно для обеспечения ядерной безопасности".