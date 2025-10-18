В осенней ярмарке в Черкесске участвуют более 100 производителей юга России

Посетители смогут приобрести продукцию из КЧР и соседних регионов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Продукцию по сниженным ценам представили на осенней ярмарке в Карачаево-Черкесии (КЧР) свыше 100 производителей юга России. Об этом сообщили ТАСС в Минсельхозе республики.

"В субботу на республиканской ярмарке в Черкесске свежую и качественную продукцию по ценам ниже рыночных на 15% представили более 100 производителей из КЧР и соседних регионов", - сказал собеседник агентства.

Жители и гости столицы Карачаево-Черкесии, помимо местных товаров, смогут приобрести продукцию хозяйств и предприятий Адыгеи, Дагестана, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставропольского и Краснодарского краев. "Это, в частности, мед, свежая рыба, большой ассортимент молочной и мясной продукции, овощи и фрукты, кулинарные и кондитерские изделия, саженцы и цветы", - отметили в министерстве.