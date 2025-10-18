Сирийская авиакомпания пока не знает о возможности возобновления рейсов в Москву

Прямое авиасообщение с Москвой, равно как и с другими городами и странами, было прекращено в Сирии в декабре 2024 года после смены власти в арабской республике

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сирийская авиакомпания FlyCham пока не знает о возможности возобновления прямых рейсов между Дамаском и Москвой, прерванных в декабре 2024 года. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.

"Пока никакой информации о возобновлении прямых рейсов у нас нет, если что-то будет известно, мы донесем это до сведения общественности", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее самолеты этой авиакомпании летали из столицы Сирии в аэропорт Шереметьево.

Прямое авиасообщение с Москвой, равно как и с другими городами и странами, было прекращено в Сирии в декабре 2024 года после смены власти в арабской республике. В январе 2025 года полеты из Дамаска стали постепенно восстанавливаться.