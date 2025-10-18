На Кубани намерены открыть почти 40 детских лагерей

В регионе сформировали перечень организаций, которые по тем или иным причинам не работают

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Краснодарский край сформировал инвестиционный портфель из 38 простаивающих детских лагерей и намерен восстановить их работу. Об этом ТАСС сообщил и. о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель, курирующий курортную сферу.

"Сезон 2025 года показал, насколько важно наличие инфраструктуры и общее состояние объектов. У нас есть перечень из 38 организаций детского отдыха, которые по тем или иным причинам сейчас не используются. По моему поручению с этим перечнем уже начало работать наше Агентство по привлечению инвестиций в части поиска новых инвесторов и вовлечения этих площадок в оборот", - сообщил Руппель по итогам краевого совещания "Тенденции развития организаций отдыха детей и их оздоровления".

Он отметил, что в крае в активной стадии реализации находятся четыре крупных инвестпроекта по созданию детских лагерей на общую сумму почти 16 млрд рублей, это позволит в ближайшие годы увеличить емкость более, чем на 5 тыс. мест, то есть на 10% от текущей мощности. В качестве примера Руппель привел детский оздоровительный комплекс "Юбилейный", который более 10 лет находился в заброшенном состоянии, а в 2022 году был найден инвестор, проведен капитальный ремонт корпусов и в 2023 году лагерь принял первую смену. А в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве нового корпуса более чем на 2 тыс. мест и модернизацию инфраструктуры с объемом инвестиций в размере 5 млрд рублей.

Инвестиции в данную сферу активно поддерживаются в регионе за счет предоставления преференций. Так, Руппель пояснил, что на Кубани действует региональная льгота по налогу на имущество для детских лагерей, введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, составляющий не более 70% суммы расходов.

"Со своей стороны мы "застолбили" земельные участки за детским отдыхом. Это железная позиция губернатора - не допустить перепрофилирования детских здравниц. "Зоны отдыха и оздоровления детей" уже закреплены генпланом Анапы, до конца года мы ждем внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки еще по 17 муниципалитетам", - резюмировал и. о. вице-губернатора.

Краснодарский край является одним из основных среди курортных регионов России, где развит детский отдых - ежегодно край принимает на оздоровление порядка 400 тысяч детей. На Кубани работают 89 стационарных детских лагерей проектной вместимостью порядка 50 тыс. мест в смену.