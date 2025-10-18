На ЗАЭС назвали непростой задачей ремонт ЛЭП "Днепровская"

Персонал станции и специалисты "Россетей" начали работы на поврежденной линии

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Начавшийся ремонт поврежденной обстрелом ВСУ 23 сентября высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская" на Запорожской АЭС назвали непростой задачей. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Персонал Запорожской АЭС и специалисты "Россетей" начали ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская". Ранее в субботу директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ремонт обеспечивающих Запорожскую АЭС поврежденных линий электропередачи начался после "установления локальных зон прекращения огня". Он подчеркнул, что восстановление внешнего питания "критически важно для обеспечения ядерной безопасности".

"В условиях, в которых нам приходится работать, не бывает простых повреждений. Это непростая задача", - ответила Яшина на вопрос ТАСС о том, насколько значительны повреждения линии питания станции.

Энергоснабжение Запорожской АЭС с 23 сентября обеспечивается аварийными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена в районе расположения станции из-за обстрела ВСУ 23 сентября, ранее специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за непрекращающихся ударов противника. Еще одна линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра.