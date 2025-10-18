Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на закупку резервных источников электроснабжения

Речь идет о закупке не менее 436 единиц резервных источников Белгородской областью и 738 единиц для Брянской области

Редакция сайта ТАСС

© Руслан Шамуков/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минэнерго РФ 3,5 млрд рублей на субсидии бюджетам Белгородской и Брянской областей для стабилизации ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса. Мера подразумевает закупку резервных источников энергоснабжения. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3,53 млрд рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей исходя из уровня софинансирования расходных обязательств Белгородской и Брянской областей из федерального бюджета в размере, не превышающем 99%, в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской и Брянской областей, возникающих при реализации мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса", - говорится в тексте документа.

В распоряжении уточняется, что речь идет о закупке не менее 436 единиц резервных источников энергоснабжения Белгородской областью. Для Брянской области средства выделены на 738 единиц.

Тем же распоряжением Минэнерго России предписано осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований. Соответствующий доклад должен быть предоставлен в правительство до 1 февраля 2026 года.